За два тижні SpaceX спорядить туристів у космос. Екіпаж уже прибув на базу компанії Ілона Маска. Політ запланований на 15 вересня.

Весь цей час члени екіпажу готуватимуться до подорожі та здійснять тест-драйв на багаторазовому космічному кораблі Crew Dragon. Екіпаж Inspiration-4 стане першим, участь у якому візьмуть лише цивільні.

Очікують, що космічний корабель дістанеться орбіти, після чого повернеться на Землю та сяде у межах Атлантичного океану.