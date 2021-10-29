Hubble сфотографував вмираючу зірку [ Редактировать ]
Зірку, яка помирає, сфотографував космічний телескоп НАСА Hubble. Апарат зробив фото на відстані чотирьохсот світлових років від Землі. Зокрема, на кадрах видно - світло червоної зірки пробивається через хмари газу та пилу, які утворені її ж зовнішніми шарами. До слова, зірка Сі-Дабл'ю Леоніс - це червоний гігант, утроє чи вп'ятеро більший за Сонце. Температура поверхні зірки становить понад 1200 градусів.
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