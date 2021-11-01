У Нідерландах починається новий блок слухань у справі МН17 [ Редактировать ]
У Нідерландах починається новий блок слухань у справі МН17. Результати своєї роботи представить слідчий суддя. Постраждалі сторони викладуть претензії. Також слово матимуть родичі загиблих.
У справі фігурують четверо обвинувачених - троє громадян Росії та один українець, який воював на боці окупантів. Їх звинувачують у збитті малазійського авіалайнера. Тоді загинули 298 людей. Імовірно, суд оголосить свій вирок наступного року.
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Результати своєї роботи представить слідчий суддя, постраждалі сторони озвучать претензії, також слово матимуть рідні загиблих.
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