У Греції більше не вимагатимуть обов'язкового негативного COVID-тесту від вакцинованих туристів. Рішення уряду запрацює з наступного тижня. Подорожувальники, які прибувають до країни, повинні будуть показати лише європейський сертифікат вакцинації. Також у грецькому уряді зазначали - цього року приймати туристів країна готується вже з першого березня.