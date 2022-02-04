COVID-тесту від вакцинованих туристів не вимагатимуть у Греції [ Редактировать ]
У Греції більше не вимагатимуть обов'язкового негативного COVID-тесту від вакцинованих туристів. Рішення уряду запрацює з наступного тижня. Подорожувальники, які прибувають до країни, повинні будуть показати лише європейський сертифікат вакцинації. Також у грецькому уряді зазначали - цього року приймати туристів країна готується вже з першого березня.
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Без масок і Ковід-сертифікатів. Данія - перша країна ЄС, яка скасувала всі карантинні обмеження. І це попри те, що лише за минулу добу в країні з населенням приблизно 6 мільйонів зафіксували понад 40 тисяч нових інфікувань.