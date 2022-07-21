З одного парашута - можна створити до двадцяти курток

Ворожий мотлох - на переробку! Український бренд створив колекцію курток, сировиною для яких став матеріал із парашута збитого російського льотчика. Дизайнери кажуть - цей непотріб уже потрапив би на смітник, а переробка допоможе хоча б трохи вберегти природу від бруду, який залишають на українській землі загарбники. До того ж жодної однакової куртки у колекції - нема. Кожен виріб - ексклюзив. Про це далі.

Олег Волосовський, співзасновник бренду з виробництва одягу:

Цель у нас наверное великая - это апсайклинг. Это не есть переработка мусора, это вторая творческая жизнь предметов, которые вышли из обихода или которыми уже не пользуются, как в общем с парашютом. Им он уже не нужен.

Якщо захоплена нашими бійцями ворожа техніка може працювати на Збройні сили України, то чому парашут збитого російського льотчика не може стати сировиною для виробництва? Так, певно, вирішили дизайнери, що представили колекцію курток, виготовлених саме з цього матеріалу.

Это спасательный парашют, это Су-4, он двух цветов - белый с оранжевым. То есть потом их могли спасти, сейчас их уже никто не спасет, некого спасать, теперь парашют достался нам и вот мы с ним работаем.

Команда дизайнерів захоплюються морськими видами спорту. Серед них є яхтсмени, каякери. Ідею створювати речі з вітрил - вони виношували ще до війни. Реалізували тільки тепер, але вітрильну тканину замінили парашутною.

Вот это вот часть стропы, она используется для такого декора и удобства, то есть здесь все, все родное, абсолютно вот трушная вещь.

З одного парашута - можна створити до двадцяти курток. Причому у виробництві згодяться майже всі деталі - навіть троси. Єдина складність полягає у тому, що у парашута вже є свій певний крій. Втім дизайнери й в цьому побачили плюс.

Олег Волосовський, співзасновник бренду з виробництва одягу:

Он в районе 52 квадратных метров, все эти полосы, вся его графика, вся тиктоника и конструкция парашюта позволит шить куртки, которых не будет двух одинаковых, потому что кроется из реальной ткани со швами.

Куртка зберігає всі найважливіші якості парашута - не пропускає вітер і вологу. Її легко скласти. А головне - кожна річ - неповторна!

Олег Волосовський, співзасновник бренду з виробництва одягу:

Каждая ветровка будет иметь свой номер, она индивидуальная и даже люди очень переживали, так важно было - а я хочу 13, я хочу такой-то номер, было даже очень интересно.

Дизайнери наголошують - для подальшого виробництва в них уже є ще кілька парашутів. Зокрема, чотири - незабаром мають надійти з Запорізької області.