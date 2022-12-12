Війна проти України змусила сусідів росії переглянути свою концепцію оборони. Країни узялися зміцнювати свої армії та перевіряти військову інфраструктуру. Зокрема, це робить Фінляндія, яка добре знає, чого можна чекати від москви. Адже 80 років тому ця країна постраждала через загарбницькі апетити кремля.

Тож яких заходів нині вживають фіни, аби унеможливити чергову агресію рф - розповість Ольга Жидецька.

Резиденція Діда Мороза у Лапландії - чи не найвідоміше місце в Фінляндії. Звідси казковий дідусь розвозить свіятковий настрій і подарунки. І щороку, щоби побачити обійстя символу зимових свят, приїздять десятки тисяч туристів. Та мало хто знає, що насправді підземні покої Діда Мороза - це бомбосховище, готове у разі ракетної, ядерної чи хімічної атаки прихистити 3600 людей.

Катя Ікахеймо-Ланкінен, власниця тематичного парку:

Цей парк збудовано в 1997-98 роках і від самого початку його зводили з ідеєю мати одночасно і укриття, і тематичний парк, тому тут вжито всіх заходів безпеки та враховані всі інженерні норми.

У печері, висіченій на 50 метрів углиб пагорба, є ліжка, запас медикаментів, власна свердловина з питною водою та обладнання для копання тунелю назад на поверхню, якщо конструкція завалиться. А іграшки з тутешньої крамниці стануть розрадою дітлахам.

Тапіо Хіетакангас, спеціаліст з безпеки:

Ми можемо використати всі стільці, які у нас є, і спорудити додаткові ліжка, обладнати житлові приміщення. І коли ми думаємо про те, що сюди можуть прийти родини і залишатися, можливо, доведеться довго, то варто подумати про комфорт дітей.

Місцеві жителі про укриття в резиденції Діда Мороза знають. І це вселяє в них впевненість.

Ларі Сівула, житель Рованіємі:

Якби мені зараз довелося піти до сховища в парку Діда Мороза, я міг би піти туди з упевненістю, що там є все для базових потреб, і навіть у такій скрутній ситуації моя сім'я буде в порядку.

Бомбосховище в тематичному парку одне з приблизно 50 000, побудованих у Фінляндії після двох воєн з СРСР під час Другої світової. У мирний час ця величезна мережа, що за потреби має вмістити понад 80% 5,5-мільйонного населення країни, працює як цивільна інфрастурктура. У ній розташовані басейни, спортивні центри чи гаражі. Більшість таких обʼєктів приватні. Адже за законом, будь-який новий будинок повинен мати укриття.

Томі Раск, співробітник рятувальної служби Гельсинки:

Більшість наших бомбосховищ збудовані в шістдесяті і сімдесяті, а це одне з нових, споруджене 2003-го року. Конструкція та сама, але приміщення чистіше. Одна з причин, чому воно залишається таким після 20 років експлуатації, - подвійне призначення. Підприємці, які його орендують, тримають його в порядку.

Щоби повністю підготувати це бомбосховище під потреби жителів, які переховуються від війни, потрібно 72 години. Тут є все, що потрібно - ліжка, санітарна зона, сховище харчів. Проєктні характеристики, за словами надзвичайників, дозволяють пережити навіть ядерний удар.

Томі Раск, співробітник рятувальної служби Гельсинки:

Ну ми не можемо на 100% сказати, що сховище може витримати удар з будь-якої зброї будь-якої інтенсивності. Але воно розраховане на найвищий рівень захисту.

Після повномасштабного вторгнення росії до України Фінляндія посилила увагу до захисної інфраструктури та обороноздатності своєї армії. Зокрема у легенди щорічних військових навчань тепер прописують не абстрактну загрозу, а ймовірні сценарії, засновані на спостереженнях за тим, як росія веде бойові дії в Україні. Торік чисельність фінського професійного війська становила 19 тисяч. Ще 20 тисяч строковиків. І разі воєнної загрози країна розраховує на майже 300-тисячну армію з числа резервістів.

Еліас Ваананен, солдат строкової служби:

Нам потрібна велика і сучасна армія через Росію, скажемо це голосно і чітко, через Росію.

Також військові узялися перевіряти готовність допоміжної інфраструктури. Уперше за кілька десятиліть, для тренування пілотів на 5 днів закрили частину жвавої центральної автотраси.

Веса Мантіла, керівник Фінської військової академії:

Головна мета цих навчань ВПС полягає в тому, щоб пілоти отримали досвід дій у таких місцях. Загроза з боку Росії, що застосовує крилаті і балістичні ракети в Україні, доводить, що концепція розосереджених дій є правильною.

Подивитися, як винищувачі відпрацьовують злети і посадки на резервній смузі, прийшло чимало місцевих. Активну підготовку своїх військових люди схвалюють.

Вейкко Хаапала, мешканець Йоутса:

Я дещо занепокоєний, через те, яка ситуація склалася в світі та яких заходів ми вживаємо для захисту.

Сейя Війнікайнен, мешканка Йоутса:

Фіни теж повинні бути пильними і розраховувати навіть на невеликі сільські злітно-посадкові смуги, щоб військові могли їх використовувати, а мобілізовані на них тренуватися.

Разом з тим фінська влада розпочала спорудження опорних бункерів на критичних точках оборони. Будують їх цивільні підрядники за проєктами і під наглядом військових інженерів. Використовують мішки з піском, камінням та бетонні блоки.

Петері Війтанен, майор фінської армії:

Цей бункер, можна сказати, справді міцний. Він витримує пряме влучання артилерії або близьке влучання ракет чи щось подібне. Розрахований вистояти проти десятків кілограмів вибухівки.

Окрім того, уряд країни вирішив звести надійний паркан на частині 1300-кілометрового кордону з росією. Та покладається держава не тільки на власні сили. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Фінляндія вирішила переглянути свою багаторічну політику військової позаблоковості та разом зі Швецією подала заявку на вступ до НАТО.