Українські розвідники отримали дрони Raider [ Редагувати ]
Українські розвідники отримали від волонтерів вітчизняні дрони Raider. Про це повідомляється у Facebook ГУР МО.
Ці дрони стійкі до засобів радіоелектронної боротьби.
Гексакоптер та безпілотний літак розробили спеціально на замовлення розвідників. Обидва БПЛА стійкі до засобів РЕБ.
У листопаді волонтерська організація "Порт Франківськ" оголосила збір на дві моделі дронів:
- гексакоптер Raider,
- безпілотний літак Raider VTOL.
Після чого фахівці провели фінальне калібрування літальних апаратів, і вони вирушили виконувати бойові завдання.
За даними ГУР МО, розвідувальний літак Raider VTOL з вертикальним зльотом та посадкою може літати на відстань до 30 км та передавати відео з тепловізійної камери.
При цьому гексакоптер Raider може пролітати до 15 км у розвідувальному режимі або 8 км із корисним навантаженням вагою до 4 кг, він також отримав тепловізор.
Розробники стверджують, що обидва безпілотники стійкі до засобів радіоелектронної боротьби.
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