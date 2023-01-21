Українські розвідники отримали від волонтерів вітчизняні дрони Raider. Про це повідомляється у Facebook ГУР МО.

Ці дрони стійкі до засобів радіоелектронної боротьби.

Гексакоптер та безпілотний літак розробили спеціально на замовлення розвідників. Обидва БПЛА стійкі до засобів РЕБ.

У листопаді волонтерська організація "Порт Франківськ" оголосила збір на дві моделі дронів:

гексакоптер Raider,

безпілотний літак Raider VTOL.

Після чого фахівці провели фінальне калібрування літальних апаратів, і вони вирушили виконувати бойові завдання.

За даними ГУР МО, розвідувальний літак Raider VTOL з вертикальним зльотом та посадкою може літати на відстань до 30 км та передавати відео з тепловізійної камери.

При цьому гексакоптер Raider може пролітати до 15 км у розвідувальному режимі або 8 км із корисним навантаженням вагою до 4 кг, він також отримав тепловізор.