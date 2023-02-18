У Туреччині під завалами знайшли гравця збірної Гани та турецького "Хатайспору" [ Редагувати ]
Півзахисник збірної Гани та турецького футбольного клубу "Хатайспор" Крістіан Атсу загинув внаслідок землетрусу. Про це повідомив агент спортсмена Мурат Узунмехмет.
Крістіана Атсу знайдено. На жаль, він помер.
Землетруси магнітудою 7,7 та 7,6 відбулися 6 лютого з інтервалом у дев'ять годин у провінції Кахраманмараш на південному сході Туреччини. Підземні поштовхи, за якими пішли сотні повторних, відчувалися і в сусідніх країнах, з яких найбільше постраждала Сирія. У Туреччині загиблими рахуються майже 40 тисяч осіб, постраждали понад 105 тис. осіб.
7 лютого менеджер "Хатайспору" Мустафа Озат повідомив, що Атсу витягли з-під завалів та госпіталізували. Однак пізніше представники клубу повідомили, що футболіста досі не знайдено.
31-річний Атсу виступав за Хатайспор з вересня 2022 року. За команду півзахисник провів чотири матчі, у яких забив один гол. Під час кар'єри він також виступав за англійські "Ньюкасл", "Борнмут", "Евертон", португальські "Ріу Аве" та "Порту", нідерландський "Вітес", іспанську "Малагу", "Аль-Раед Бурайда" з Саудівської Аравії.
У складі "Порту" Атсу став чемпіоном Португалії та переможцем суперкубка країни. У 2013 році він перейшов до англійського "Челсі", однак не провів за клуб жодного матчу, після чого п'ять разів вирушав в оренду. У 2017 році підписав контракт з "Ньюкаслом", разом з яким виграв Чемпіоншип - другий за силою дивізіон чемпіонату Англії.
У складі збірної Гани півзахисник провів 64 матчі. У них Атсу відзначився 10 забитими м'ячами та 9 гольовими передачами. У 2015 році разом із національною командою футболіст вийшов у фінал Кубка африканських націй, де збірна Гани у серії пенальті поступилася команді Кот-д'Івуару.
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