Британія запровадила нові санкції проти рф [ Редагувати ]
У середу, 12 березня, Британія запровадила додаткові санкції проти росії. Про це свідчить санкційний список Британії.
До списку обмежень потрапив холдинг USM мільярдера Алішера Усманова та сім'ї інших російських мільярдерів.
Хто потрапив до списку санкцій:
- батько депутата Держдуми і мільярдера Андрія Скоча Володимир Скоч, а також донька підприємця Варвара;
- дружина засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова Наталя, а також його діти Тетяна і Фелікс Євтушенкови;
- донька члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв;
- дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко;
- двоє уродженців Кіпру, які потрапили під обмеження через зв'язки з керівництвом підсанкційної компанії й співпрацю з мільярдером Алішером Усмановим;
- заснований Усмановим холдинг USM, який займається бізнесом у видобувному секторі та секторі комунікаційних і цифрових технологій;
- компанії, які також пов'язують з Усмановим - Curzon Square Limited і Hanley Limited;
- компанія Meritservus HC Limited, які уряд Британії пов'язав із мільярдером Романом Абрамовичем.
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