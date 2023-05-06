Пересуватися містом на візочках - складно, особливо якщо навкруги більшість об'єктів потребують першочергової реконструкції.

У Чернівцях перевіряли безбар'єрність. В місті влаштували флешмоб - пересадили чиновників у візочки, аби ті перевірили доступність інфраструктури для людей з особливими потребами. Як результат, проїхавшись лише перші кілька сотень метрів переконалися, перешкоди є на кожному кроці, а більшість закладів - недоступні.

Пані Валентина понад 20 років тому отримала травму й опинилася в колісному кріслі. Відтоді жінка чи не щодня долає перешкоди у рідному місті, аби потрапити до аптеки чи крамниці, чи у чиновницькі кабінети.

Валентина Добридіна, представниця Урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю в Чернівецькій ОВА:

Тротуари, пішохідні перетини, вони є дуже недоступними для нас. Кострубата бруківка, ненормативні заїзди, високі бордюри створюють для нас перешкоди. На тротуарах є водостічні канавки, які не накриті щільною решіточкою. Важко пересуватися.

Аби зрозуміти наскільки місто є безбар'єрним, посадовці пересіли у колісні крісла.

Ольга Ходоба, директорка Департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОВА:

Поки ми самі це не спробуємо, ніхто не буде розуміти. Тому всі структурні підрозділи вирішили пройтися якраз історичною бруківкою для того, щоб зрозуміти, з чим стикаються наші особи з інвалідністю.

І одразу перша перепона, біля самої ж обладміністрації, чиновник не може подолати заїзд з проїжджої частини.

Іван Микитюк, начальник управління інфраструктури Чернівецької ОВА:

Ми маємо зробити так, щоб ці люди відчували себе повноцінними членами суспільства без будь-яких обмежень, не зважаючи ні на які обставини, тому зараз цьому питанню приділяється більше уваги, ніж в попередні періоди.

Без сторонньої допомоги чиновники не змогли обійтися. Пересуватися містом на візочках - складно, особливо якщо навкруги більшість об'єктів потребують першочергової реконструкції.

Складності додає й історична бруківка. З проїжджої частини на тротуарну виїхати неможливо без сторонньої допомоги.

Альона Атаманюк, перша заступниця голови Чернівецької ОВА:

На жаль, безбар'єрності там немає. І навіть до сигналу людина не зможе дотягнутися, щоб вийшли, спустилися та допомогли їй зайти в приміщення.

На Буковині майже 8 тисяч людей з інвалідністю. І вони щодня долають ці перешкоди.