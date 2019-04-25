Частина з них більше року провела за Полярним колом

До Києва повернулися науковці 23 української антарктичної експедиції. Частина з них більше року провела за Полярним колом. Досліджували зміни клімату та місцеву природу. Що привезли - знає Гліб Гаврилов.

Усі вони - науковці та шукачі - учасники двох груп, які вивчали недосліджену місцевість на станції "Академік Вернадський". Керівник експедиції Віктор Ситов уже протягом 23 років їздить в Антарктику. Тоді, 1996, він перейняв керування над науковою станцією від британських колег. Тепер розвиває та вдосконалює її разом зі своєю командою.

"Там время летит быстро: работа, вахты, обязательная работа. У нас быстро время проходит. Все время со слезами на глазах меня отпускает жена, но она понимает, что меня не остановить", - говорить Віктор Ситов, голова 23 української антарктичної експедиції.

Більшість команди відвідує Антарктику не вперше, тож знає, як жити і працювати в екстремальних умовах. У кожного своя функція. Учасники пройшли жорсткий відбір - їх перевірили на стан здоров'я та психологічну адаптацію. Утім, не всі змогли пробути до кінця експедиції. Біолог Микола Весельський повернувся раніше.

"Через ускладнення здоров'я довелось мене евакуювати. Весь екіпаж допомагали, робили операцію в умовах спортзалу станції, я надіявся, що за декілька тижнів встану на ноги і буду продовжувати роботу, але все-таки треба було евакуюватися", - говорить Микола Весельський, учасник 23 української антарктичної експедиції.

Уперше за два десятки років на станції "Академік Вернадський" працювали й жінки-науковці. Розповідають - у першій експедиції труднощів було чимало.

"Найскладніша була психологічна обстановка особисто для мене. Оскільки сезон був буже великий, з змінним складом, а це дуже багато людей", - говорить Прекрасна Євгенія, учасниця 23 української антарктичної експедиції.

Окрім вивчення кліматичних змін, науковці проводили фізичні та біологічні дослідження, вивчали ґрунт та з'ясовували, чому місцеві рослини стійкі до складних погодних умов. Попри непрості досліди в екстремальних умовах охочих провести наукову роботу в Антарктиці - чимало. На експедицію 2019-2020 років свої заявки надіслали майже 180 вчених.