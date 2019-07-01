Чи вплине результат на подальше навчання у виші?

Проти нововведень МОЗу студенти-медики протестують майже по всій країні. Далі репортаж наших корепондентів.

У Чернівцях майбутні лікарі зібралися біля головного корпусу Буковинського медуніверситету.

"Не було надано жодних матеріалів, жодної достовірної інформації про те, що саме буде на цьому іспиті, які будуть запитання, які теми. Все було сказано неофіційно і з якихось недостовірних джерел", - говорить Корнелія Садикова, студентка Буковинського державного медичного університету.

У разі незадовільного результату, іспит можна перескласти за гроші.

"Не всі студенти мають змогу заплатити 150 доларів, щоб залишитися в університеті. Хоча кожен з нас вклав за цих 3 роки стільки сили", - говорить Тамара Синицька, студентка Буковинського державного медичного університету.

Іспит заплановано на сьогодні й завтра, хоча жодної підготовки до нового випробування не було, нарікають студенти. Керівництво Буковинського вишу просило відкласти екзамен допоки не з'ясують деталі щодо умов тестування.

"Наш навчальний заклад, ректорат, все робив для того, щоб іспит був пілотним. Відповідей на сьогоднішній день, на жаль, ми не маємо", - говорить Ігор Геруш, проректор Буковинського державного медичного університету.

Львівські студенти-медики прийшли на площу Ринок до міськради.

"Він відповідає програмі у якій вчаться за кордоном, тобто мають більше клініки, практики і вони то всьо вчать набагато довше ніж ми", - говорить Станіслав Щур, студент львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Студенти вимагають вдосконалити нову систему тестування і запровадити її для абітурієнтів, котрі цього року лише вступатимуть. Тобто провести оцінювання за іноземним зразком для третьокурсників 2022 року.

"Ми не проти змін в медицині, не проти реформи, але якщо це буде відбуватися поступово. Нам буде вводитися якісь нові більше клініки, більше практики", - говорить Георгій Московець, студент львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

У Львівському медуніверситеті ще в листопаді закупили необхідні підручники з тестами та внесли зміни до програми. Утім, знайшлися відмінності між американським тестуванням і українською навчальною програмою.

"Траплялися тести, які були віднесені до якоїсь дисципліни, а ну наприклад умовно я скажу до дісципліни патофізіології, а наші студенти ще цього не вивчали", - говорить Мечислав Гжегоцький, перший проректор з науково-падагогічної роботи Львівського національного медичного університету.

Ужгородські студенти-медики теж страйкують. Мовляв, кілька днів тому склали український іспит "Крок", а вже завтра на них чекає ще нове тестування.

"Ми дуже просимо щоб нам дали базу з якої вчити. Ну якщо ви не можете нам дати базу так як до "Кроків", то хоча би матеріал з якого ми маємо вчити", - говорить Софія Добош, Діана Алексанич, студентки медичного факультету Ужгородського національного університету.

Декан просить студентів все-таки пройти тестування, хоча б щоб перевірити власні знання.

"Ввели, не поставили пороговий бал, нема в студентів програми, нема в студентів бази даних і студента страхають, що якщо ти цей екзамен не здаш, тебе відрахують", - говорить Олександр Болдіжар, декан медичного факультету Ужгородського національного університету.

Які критерії оцінювання студенти та викладачі поки що не знають. Як і того, як вплине результат на подальше навчання у виші.