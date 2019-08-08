ГПУ проигнорировала решение ЕСПЧ по фактам нарушения Горбатюком прав человека - Захаров [ Редактировать ]
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявляет, что Генеральная прокуратура проигнорировала решение Европейского суда по правам человека, который установил факты нарушения прав человека со стороны Сергея Горбатюка в деле "Яременко против Украины". Об этом Захаров сообщил в комментарии "Українським Новинам".
Он сообщил, что Европейский суд по правам человека признал недопустимыми доказательства ГПУ, которые стали почвой для обвинения Александра Яременко в тяжком преступлении, за что он отбывает пожизненное заключение.
"Министерство юстиции, с целью обеспечения выполнения этих решений (ЕСПЧ), обращается в соответствующие органы для рассмотрения этого решения, чтобы те, в свою очередь, приняли соответствующие меры. Если речь идет о решениях ЕСПЧ, которые касаются невыплат долгов по зарплатам, то есть, там где нет криминала, то в 80% случаях возбуждают дела и взыскивают с этих предприятий соответствующие суммы обратно в бюджет. А где касается нарушений статей 2, 3, 5, то есть права на жизнь, защиту от пыток, незаконного задержания или ареста, права на справедливый суд, то действия правоохранителей, которые привели к этим нарушениям, на самом деле являются ни чем иным как уголовным преступлением. И обычно Минюст в таких делах обращается в ГПУ, чтобы Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам, которые изложены в решении ЕСПЧ. Но Генпрокуратура ни одного дела не возбудила. То есть, все эти действия правоохранителей остаются полностью безнаказанными, как и безнаказанными остались действия следователей в деле Яременко", - сказал он.
По его словам, проблема состоит в том, что согласно закону Украины о выполнении решения и использовании юриспруденции Европейского суда, необходимо принять индивидуальные и общие мероприятия для его выполнения.
"Еще раз повторяю по Горбатюку. Минюст обратился в ГПУ, но она ничего не стала предпринимать. Это касается всех дел по 2, 3, 5 статьях в уголовных аспектах. Ни одного дела ГПУ не открыла. Именно поэтому, Комитет Министров Совета Европы не снял со своего контроля выполнение всех решений против Украины по этим статьям", - добавил он.
Захаров также отмечает, что чиновника, действия которого ЕСПЧ оценил как нарушение прав человека, можно люстрировать только на основании решений украинского суда.
"Люстрация в таких случаях, должна основываться на решении национального суда", - сообщил он.
Напомним, Горбатюк являлся следователем в деле украинца Александра Яременко, который в итоге подал жалобу на действия следствия в ЕСПЧ.
Ранее, в социальной сети Facebook представители общественности и правозащитники подняли тему указанного решения ЕСПЧ, Горбатюка и "дела Яременко" в контексте событий, которые развернулись вокруг судей Окружного административного суда Киева.
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