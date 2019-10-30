Влада зрадила одеситів. Про це заявив Співголова "Оппозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко, коментуючи проект Постанови №2198 про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування подій 2 травня в Одесі.

Він підкреслив, що попередня влада блокувала розслідування подій 2 травня 2014 року, і зараз воно повинно бути відновлено, адже правди про ту трагедію чекають не тільки родичі загиблих, але й уся Україна.

"Щороку 2 травня я приїжджаю в Одесу і на власні очі бачу, як знущаються над родичами загиблих у тій страшній трагедії, яка не має терміну давності. У нашої ТСК є мета - відновити розслідування, яке було заблоковано 5 років. І єдине, чого хочуть всі одесити і чого вимагаємо ми - це справедливості і правди про події 2 травня", - сказав Юрій Бойко.

Політик зазначив, що всі ці роки опозиціонери надавали і продовжать надавати родичам загиблих допомогу, в тому числі юридичну.

"На розслідуванні Одеської трагедії наполягають всі міжнародні організації, у тому числі ООН та Рада Європи. Ми регулярно зустрічаємося з родичами загиблих і надаємо їм необхідну допомогу. Ми не відступимо, не зрадимо людей і обов'язково доб'ємося проведення об'єктивного розслідування", - акцентував Співголова фракції опозиціонерів.

Він також висловив розчарування у зв'язку з тим, що монобільшість не підтримала створення ТСК.

"Перед виборами нинішня влада обіцяла забезпечити чесне і відкрите розслідування подій 2 травня. Але сьогодні ми побачили, що вони не збираються підтверджувати свої обіцянки реальними діями. Монобільшість опинилася на поводку представників минулої влади і фактично заблокувала створення ТСК. Це безвідповідально! І це зовсім не те, чого від них чекали одесити і вся Україна", - сказав Юрій Бойко.

З ініціативою створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування подій 2 травня в Одесі, яка призвела до загибелі близько 50 осіб, більшість з яких загинули під час пожежі у Будинку профспілок, а більше 250 отримали поранення, у парламенті IX скликання виступила фракція "Оппозиційної платформи - За життя" . Сьогодні, 30 жовтня, під час голосування проекту Постанови №2198 депутати влаштували в залі Верховній Раді заворушення, не підтримавши створення ТСК.