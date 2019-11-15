У бельгійському зоопарку дали імені новонародженим пандам [ Редактировать ]
Свято в бельгійському зоопарку міста Брюжлет. Тамтешнім панденятам дали імена. Дівчинку назвали Бао Мей, хлопчика - Бао Ді. Церемонію особисто відвідав посол Китаю в Бельгії.
Пухнастим малятам уже три місяці. Обидва добре ростуть, активні й силкуються самотужки стояти. У середині грудня кудлате поповнення покажуть широкому загалу.
"Дівчинка вже добре тримається на ногах, але недовго - дві секунди - і плюхкається на землю. Коли панденята навчаться стояти, то зможуть самі підходити до мами, щоб годуватися. Тоді ми й покажемо їх відвідувачам. Це буде дуже мило", - говорить Ян Лін, доглядачка.
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