Свято в бельгійському зоопарку міста Брюжлет. Тамтешнім панденятам дали імена. Дівчинку назвали Бао Мей, хлопчика - Бао Ді. Церемонію особисто відвідав посол Китаю в Бельгії.

Пухнастим малятам уже три місяці. Обидва добре ростуть, активні й силкуються самотужки стояти. У середині грудня кудлате поповнення покажуть широкому загалу.

"Дівчинка вже добре тримається на ногах, але недовго - дві секунди - і плюхкається на землю. Коли панденята навчаться стояти, то зможуть самі підходити до мами, щоб годуватися. Тоді ми й покажемо їх відвідувачам. Це буде дуже мило", - говорить Ян Лін, доглядачка.