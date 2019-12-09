В американському штаті Мен Санта Клауси на лижах та сноубордах традиційно проїхали місцевим гірськолижним курортом. Масовий благодійний спуск з гори на честь Різдва там влаштовують 20 років поспіль.

Цьогоріч охочих повеселитися та зібрати кошти для нужденних зібралося майже дві з половиною сотні. Виручені кошти спрямують на потреби місцевої громади.