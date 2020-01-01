Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко привітав українців з Новим роком [ Редактировать ]
2020 рік має стати роком миру в Україні. Про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. Політик привітав усіх українців з Новим роком.
Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
"Дорогі українці!
У ці святкові дні ми усі живемо надією на мир, добробут і гідне життя. Ми знаємо, як втілити у життя наші спільні мрії! Об'єднавши зусилля, ми з вами це зробимо.
Бажаю, щоб у новому році в кожній родині запанували мир, радість і любов!
З новою надією, з Новим Роком!"
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