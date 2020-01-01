2020 рік має стати роком миру в Україні. Про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. Політик привітав усіх українців з Новим роком.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

"Дорогі українці!

У ці святкові дні ми усі живемо надією на мир, добробут і гідне життя. Ми знаємо, як втілити у життя наші спільні мрії! Об'єднавши зусилля, ми з вами це зробимо.

Бажаю, щоб у новому році в кожній родині запанували мир, радість і любов!

З новою надією, з Новим Роком!"