Президент Зеленський звільнив Андрія Богдана [ Редактировать ]
І термінова новина. Щойно стало відомо, що Президент Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу Президента.
Іншим президентським указом на цю посаду призначено Андрія Єрмака, якого Зеленський звільнив з посади помічника президента. На даний момент сам Богдан свою відставку не прокоментував.
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