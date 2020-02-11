В Антарктиді провели марафонський забіг [ Редактировать ]
Екстремальний забіг. Кілька десятків атлетів чоловіків та жінок здолали марафонську дистанцію - 42 кілометри - в Антарктиді. Участь брали попри мороз і сильний вітер.
Першою фінішувала учасниця з Данії. На маршрут витратила майже чотири години. Цей захід частина Світової марафонської естафети.
У спортсменів за тиждень мають бути 7 забігів у 7 різних частинах світу. Попереду Австралія, Дубай, Мадрид, Майямі і Форталезі - одне з найбільших бразильських міст.
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