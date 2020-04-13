Понад 30 масштабних лісових пожеж одночасно палають в Житомирській, Чернігівській, Луганській і Харківській областях. Рятувальники і лісівники за останні дві доби 60 разів виїжджали на гасіння полум'я, що встигло охопити майже 200 гектарів території. Останні новини про боротьбу зі стихією - далі у випуску.

Сумні поодинокі коні Пржевальского понуро бігають чорним згарищем та безкраїм попелищем. Ці кадри оприлюднив Ярослав Ємельяненко, голова асоціації чорнобильських туроператорів. Пожежа лютує уже дев'яту добу, вигоріло понад сто гектарів лісу. Сьогодні палає так званий Рудий ліс - це та частина насаджень що взяла на себе максимум радіації. Під загрозою - Прип'ять.

Ярослав Ємельяненко, голова Асоціації чорнобильських туроператорів CHERPRI продовжується пожежа під Прип'ятью. Зараз вогонь вже пройшовши через Рудий ліс підійшов до станції Янів, на якій працюють пожежники. Щоб недопустити перекидання вогню з рудого лісу, на територію станції Янів. Де знаходиться заболочена місцевість, яка трав'яною підстилкою може передати вогонь у місто Прип'ять.

В ДСНС доповідають - ситуація під контролем, вогонь до станції чи сховища радіоактивних речовин не дійде.

Вікторія Рубан, прессекретар ДСНС у Київській області На даний час це низова пожежа, трав'яний настіл у лісі та сухостій. Ця пожежа локалізована, загрози розповсюдження немає. На даний момент над ліквідацією пожежі працює 400 чоловік особового складу і 100 одиниць техніки, також працює авіація, здійснюються скиди води. Вогонь горить осередками, всі осередки знаходяться під контролем рятувальників. Наближення такого хаотичного до сховища немає.

Проте і поза зоною відчуження ситуація не надто тішить. Лісові пожежі вирували і на закритій території.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Селище Блідча знаходиться на березі Тетеріва, і саме ріка тут зупинила велику пожежу, той беріг вигорів вщент, дісталося і цій стороні. Тут вогонь перекинувся поверху.

Місцеві мешканці вчасно зреагували. Тракторами - відмежували шлях вогню, а потім разом із рятувальниками та лісівниками вгамували масштабну пожежу.

Олександр, житель села Блідча:

Тут всі позбігалися, бо воно з тої сторони перелетіло на цю і загорілось. І перша хата б згоріла, якби ніхто нічого не робив. Ну і все. Тушили півсела, три пожарки було, бо вже ліс загорівся. І лісники 2 трактора пригнали. Щоб проорати.

Ну а на цих кадрах видно, як до зони перекидають підрозділи Національної Гвардії України. Зараз на ліквідації пожежі працюють сотні рятувальників, стільки ж спецмашин, а також літаки та гелікоптери.