Українська експедиція вирушила на станцію "Академік Вернадський" [ Редактировать ]
25 українська експедиція вирушила з чилійського порту Пунта-Аренас на станцію "Академік Вернадський". До цього - полярники двічі потрапляли на ізоляцію. Спершу після спроби вилетіти з України місяць тому. Потім - ще два тижні на обсервації, коли прилетіли до Чилі. Тепер за п'ять днів мають дістатися станції, поки бухта біля неї не вкрилася кригою.
На найхолоднішому континенті не зафіксовано жодного випадку COVID-19. Тамтешні мешканці живуть у режимі "ізоляція в ізоляції". Співробітники сусідніх наукових баз один з одним не контактують, усі ходять у масках і дотримують дистанції.
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