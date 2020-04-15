25 українська експедиція вирушила з чилійського порту Пунта-Аренас на станцію "Академік Вернадський". До цього - полярники двічі потрапляли на ізоляцію. Спершу після спроби вилетіти з України місяць тому. Потім - ще два тижні на обсервації, коли прилетіли до Чилі. Тепер за п'ять днів мають дістатися станції, поки бухта біля неї не вкрилася кригою.

На найхолоднішому континенті не зафіксовано жодного випадку COVID-19. Тамтешні мешканці живуть у режимі "ізоляція в ізоляції". Співробітники сусідніх наукових баз один з одним не контактують, усі ходять у масках і дотримують дистанції.