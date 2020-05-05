Напередодні Дня Перемоги благодійники підтримали ще й ветеранів Другої світової. Понад двісті тонн продуктів розподілять між тринадцятьма тисячами людей. Перші вантажі вже відправили по областях. Подробиці - в наступному матеріалі.

Стелла Литовченко, ветеран Другої Світової війни:

Мы жили в таком прифронтовом городе - Новоград-Волынском, там в основном были всякие военные школы и так далее. И когда началась война, так пока объявили - мы уже знали.

З кожному роком тих, хто на власні очі бачив ті страшні події, стає дедалі менше. Старенькі ветерани, які колись боронили свою землю, тепер як ніхто інший потребують захисту.

Хто мені поможе, якщо мої всі вже на кладбіщі.

Напередодні 75 річниці закінчення війни продуктові набори з цього складу розвезли по всій Україні. Ветерани, учасники бойових дій та люди з інвалідністю. Допомогу, придбану коштом подружжя Віктора Медведчука та Оксани Марченко, отримують тисячі українців.

Андрій Петрук, керівник Марганецького осередку партії "Опозиційна платформа - за життя":

Победа, она не приходит просто так, ее сделали люди и мы должны этих людей всегда помнить. Сейчас многие имеют моду смотрет фильмы про героев, про супергероев. У нас свои герои они живы и это люди, которые могут рассказать как правильно жить, как отстаивать свою Родину, бороться за свою семью и они ждут от нас помощи.

У кожній із цих вантажівок понад 20 тонн продуктових наборів. Ці пакунки доправлять ветеранам у різних населених пунктах регіону Дніпропетровщини.

Геннадій Гуфман, голова обласної організації "Опозиційна платформа - За життя":

Каждому ветерану, каждому участнику боевых действий. Это не просто раздача продуктов, это не просто передача помощи, это действительно яркая демонстрация отношения к подвигу, отношения к людям.

Тільки у Дніпрі майже півтисячі учасників бойових дій. Кожному з них потрібна допомога, стверджують у Дніпровській ветеранській організації.

Анатолій Клешня, голова дніпровської міської організації ветеранів:

Я знаю лично и Виктора Медведчука и Оксану Марченко, в свое время, когда служил в Киеве, мне приходилось с ними общаться, работать вместе, и мне вдвойне приятно, что это люди с большой буквы, которые понимают все, это действительно настоящие патриоты нашей Украины.

Допомагають благодійники й лікарням. Раніше родина Віктора Медведчука і Оксани Марченко передала в області дезінфектори, медичний захист і техніку. Столичному Інституту серця привезли унікальне медичне обладнання. А до Великодня сім'я меценатів придбала власним коштом 10 тисяч продуктових наборів для українців.

Оксана Марченко, засновниця благодійного Фонду:

Люди, які не пам'ятають минулого, не мають майбутнього. Історія не знає умовного способу, тому День Перемоги над фашизмом, 9 травня - це назавжди червона дата в календарі для народів, які хочуть для себе кращого майбутнього. Можливо, це збіг, але відмовившись від святкування 9 травня, Україна стала стрімко скочуватись в економічну та гуманітарну прірву.

Саме тому для таких, як вони, найголовніше - увага.