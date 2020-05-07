Полнолуние 7 мая: особенности и запреты дня [ Редактировать ]
В четверг, 7 мая, наступит Полнолуние. В этот день можно смело браться за новые начинания
- Полнолуние наступит 07.05.2020 в 13:46.
- Это 15 лунный день в лунном календаре.
- Луна в знаке Зодиака Скорпион.
- Процент освещенности Луны составляет 100%.
- Восход Луны в 20:18.
- Закат в 04:59.
Особенности
В эти дни есть возможность решить долго не поддававшуюся задачу, взяться за проблемы, к которым нет прямого доступа. Благоприятное время на раскрытия тайн, нахождения потерянных вещей.
Можно начать ремонт, связанный с разрушением ненужного и устаревшего, но нужно соблюдать осторожность при работе с инструментами.
Этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Энергия этого дня дарует славу, почет, успех в обществе. В четверг удаются все дела, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дело на потом.
В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры. А о том, что дела будут складываться удачно, подскажет ваше сердце. Оно же поможет решить ваши амурные дела.
Однако не стоит забывать, что Полнолуние - это напряженный период. Конфликты, агрессия, бессонница и утрата веры в себя - эти факторы могут настигнуть каждого человека в определенный момент его жизни. Во время Полнолуния увеличивается количество аварий, общественных протестов и даже фиксируется рост случаев суицида.
Что нельзя делать во время полнолуния:
- Из-за того, что Цветочная Луна провоцирует импульсивность, не стоит в этот период принимать важные решения и совершать резкие поступки.
- Если перед вами стоит проблема выбора - отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.
- Также не нужно начинать новые и серьезные дела - они не принесут ожидаемого результата.
- Агрессивность в поведении может породить конфликты, поэтому совместные решения не будут объективными. Отсюда вывод - отложите их на пару дней.
Смотрите также лунный календарь стрижек на май.
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