Очаківські пляжі очистили від десятків кілограмів сміття [ Редактировать ]
Пляшки, бите скло, шматки арматури - і все це на дні моря. Непотріб кілограмами залишають у воді місцеві або туристи після відпочинку. Перед початком нового курортного сезону рятувальники перевірили акваторію в Очакові - на центральному міському пляжі та біля баз відпочинку. Процес для такого обстеження стандартний: троє водолазів заходять на відстань до 50 м, тримаючи спеціальний трос. Крок за кроком вони вичищають дно вздовж берегової лінії. "Дари моря" виносять на пісок, після чого їх прибирають місцеві комунальники.
Дмитро Захаров, начальник відділення підводного розмінування ГУ ДСНС у Миколаївській обл.:
Відділенням підводного розмінування було проведено обстеження акваторії пляжів та підготовка до пляжного сезону. Було знайдено сміття, каміння та інші небезпечні предмети та вилучено їх на берег. Територію центрального пляжу у місті Очаків повністю очищено
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