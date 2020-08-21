Перезимувати за літніми цінами. Газзбути пропонують своїм споживачам закупити блакитне паливо на опалювальний період за літніми цінами. Чи дійсно це вигдіно? І що робити споживачу, якщо опалювальний сезон закінчиться, а от об'єм купленого газу - ні? І, головне, скільки ж вдасться заощадити?

Зима вже близько... А з нею і витрати на опалення!

Юрій Корольчук, експерт в сфері енергетики:

"Нафтогаз" пропонує ціну 4,75. Тобто, 4 тисячі 750 гривень за тисячу кубометрів.

Та обійтися вони можуть дешевше. Бо газ на весь опалювальний сезон можна купити вже зараз. Та ще й за літніми цінами!

Дмитро Маруніч, експерт в сфері енергетики:

Каждый потребитель может принять для себя решение - рисковать ему, или не рисковать.

Тож, як працює система? І скільки можна зекономити? Василь, пенсіонер показує нам газові труби у будинку:

Заходить спочатку до лічильника газового, потім від лічильника вже йде до опалювального двоконтурного котла.

А той, своєю чергою, обігріває і будинок, і воду. Пан Василь показує нам систему опалення своєї оселі. Тут все працює за класичною схемою газового котла. І споживає вона...

Василь, пенсіонер:

Взимку, коли працює опалення для будинку, це порядка, ну так як в мене площа невелика, десь 51 квадратний метр, то при наявності морозу, до - 10, десь триста кубів.

Василь дивиться у книжечку абонентську і показує нам цифри в ній:

Місяць тєкущій, і місяць предидущій. Віднімалось і умножалось на ціну газу у даному місяці.

А вона... Була нижчою, ніж зазвичай. Усе - через акцію від Газзбуту. Минулого року вдалося купити газ "наперед", ще перед опалювальним сезоном. Тож, вдалося зекономити.

Василь, пенсіонер:

Ну, по ціні вдалося. Ну воно було дешевше, по п'ять. Якщо така ціна була там 7, 7 з половиною по-моєму, то ця ціна була по п'ять.

Як ця система працює? Споживач самостійно обирає необхідний обсяг газу на зиму та сплачує за весь об'єм за літніми цінами. "Вибити" знижку можливо до 30 вересня. Кубометр палива обійдеться вам у 4,50. А за весь опалювальний сезон вдасться заощадити...

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Від тисячі гривень - до двох, трьох тисяч гривень. У минулому році, коли була така схожа акція, "Твоя енергонезалежність", "Газ прозапас", то там ціна газу була майже 6 гривень. 5,99. Тобто, зараз ціна нижче, на гривню п'ятдесят, на кожному кубометрі.

Чому? Бо перед початком опалювального сезону ціни на блакитне паливо зростають на Європейських хабах. А потім і в Україні. Приміром, на початку серпня 2019-го, тисяча кубів газу коштувала майже 100 Євро. А в листопаді уже більше 130! Подібну пропозицію купівлі "наперед" запропонували і в "Нафтогазі". Щоправда, паливо для українців там обійдеться... дорожче.

Дмитро Маруніч, експерт в сфері енергетики:

Оно не включает отопительный сезон, оно включает год. В "Нефтегазе" мотивировано ожидают роста цен, поэтому они предложили потребителю покупать газ примерно на 30 процентов дороже, чем это есть сейчас.

Якщо ж на кінець опалювального сезону, споживач використає не весь об'єм придбаного палива, залишок коштів Газзбути обіцяють повернути. Або зарахувати на рахунок майбутніх платежів.