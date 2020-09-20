В Украине снизилась заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в Украине выявили 2 966 новых случаев коронавирусной инфекции, 41 человек умер. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 20 сентября COVID-19 подтвержден у 175 678 украинцев. Из них 3 557 - скончались.
Выздоровели за минувшие сутки 758 пациентов. Таким образом болезнь уже побороли 77 512 человек.
Лидером по количеству новых случаев COVID-19 стала Харьковская область (+424). Высокие показатели по заболеваемости показывают Киев (+343), Одесская (+217) и Львовская (+188) области.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали антирекорд по госпитализации с коронавирусом.
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