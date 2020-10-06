Киевские мосты - Южный мост и Мост Патона - нуждаются в срочной реконструкции. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов во время инспекции мостов города.

"Большинство киевлян зависят от мостов, потому что им приходится переезжать с одного берега на другой. С каждым годом эта проблема становится масштабнее. Большинство мостов построены еще в советское время и не рассчитаны на те нагрузки, которые выдерживают сейчас, поэтому их необходимо обслуживать и ремонтировать. А этого не происходит, и они уже находятся в аварийном состоянии. Мост Патона уже на последней, пятой степени аварийности, а нынешние власти города обещают его реконструкцию только через пять лет", - заявил Александр Попов.

По его словам, на мосту Патона каждый день возникают огромные пробки, потому что из-за точечных ремонтов там постоянно ограничивают движение.

"Та же проблема с Южным мостом. Тут тоже нужна реконструкция, на которую потребуются средства. Мы будем изыскивать финансирование на эти цели в первую очередь, так как речь идет о стратегических объектах. Мосты однозначно будут нашим приоритетом", - добавил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Напомним, за время руководства Александра Попова в Киевской горгосадминистрации (2010-2014 гг.) были построены шесть станций метро, строились развязки Гаванского и моста Патона, тоннель под Почтовой площадью, закончено строительство Дарницкого моста.