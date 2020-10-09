Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного в обстрілах

Вірменія посилила режим воєнного стану. Серед іншого відтепер громадянам заборонено критикувати рішення та дії влади щодо ситуації в Нагірному Карабасі, а також ставити під сумнів обороноздатність вірменської армії.

За дотриманням цих правил стежитиме поліція і, за потреби, вилучатиме друкарське обладнання, радіо та аудіотехніку.

Нагадаю, бойові дії в Нагірному Карабасі поновилися майже два тижні тому. Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного в обстрілах. В обох країнах оголосили воєнний стан і мобілізацію.