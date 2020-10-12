У Нагірному Карабасі військові збили штурмовик і біплан [ Редактировать ]
У Нагірному Карабасі військові збили штурмовик СУ-25 і біплан АН-2. Про це повідомляє Міноборони Вірменії. Натомість в Азербайджані запевняють, всі їхні безпілотники цілі та неушкоджені, а бойова авіація не застосовується взагалі.
Євросоюз вчергове закликає сторони утриматися від провокацій, що можуть призвести до нових жертв. А Брюссель вкотре наголошує на домовленостях про перемир'я. Останнє нагадаю - режим тиші не протримався й 5 хвилин. У зриві Баку та Єреван звинуватили один одного.
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