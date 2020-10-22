Коли Україна розробить власну вакцину від коронавірусу [ Редактировать ]
Нагадаю, що 15 жовтня київський міський голова Віталій Кличко заявив, що від початку року лише зі столичних медзакладів звільнилися понад 7 тисяч працівників. Більш ніж половина з них - медики.
Натомість держава витратить від 100 до 150 мільйонів гривень на розробку вакцини від коронавірусу. Міністр Степанов повідомив про це на брифінгу і наголосив, що фінансування з бюджету надійде в повному обсязі, бо на цьому наполягає президент, а на розробку препарату науковцям знадобиться приблизно рік.
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