Нагадаю, що 15 жовтня київський міський голова Віталій Кличко заявив, що від початку року лише зі столичних медзакладів звільнилися понад 7 тисяч працівників. Більш ніж половина з них - медики.

Натомість держава витратить від 100 до 150 мільйонів гривень на розробку вакцини від коронавірусу. Міністр Степанов повідомив про це на брифінгу і наголосив, що фінансування з бюджету надійде в повному обсязі, бо на цьому наполягає президент, а на розробку препарату науковцям знадобиться приблизно рік.