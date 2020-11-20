На заході Сенегалу понад сотня рибалок заразилися невідомою хворобою. Серед її симптомів - висипи на шкірі у вигляді струпів.

Припускають, що джерело інфекції - у відкритому морі, адже хворобу підхопили лише рибалки, які виходили туди на промисел. Наразі усіх інфікованих розмістили на території місцевого стадіону.