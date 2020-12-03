У Будапешті звинуватили ОБСЄ у відмові захищати угорців на Закарпатті [ Редактировать ]
Угорці тепер ще й проти ОБСЄ. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, поскаржився на моніторингову місію. Та, на його думку, не хоче "захищати"угорців на Закарпатті.
Мовляв, члени ОБСЄ ведуть перемовини лише з українськими спецслужбами та ігнорують представників угорських організацій. Сійярто вже пообіцяв блокувати зближення НАТО й України, поки ситуація не зміниться.
Нагадаю, 30 листопада на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера Партії угорців України - Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб.
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