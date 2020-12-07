В Індії спалах невідомої хвороби. У місті Елуру, штат Андхра-Прадеш, за минулу добу довелося доправити до лікарні майже три сотні недужих. Одна людина померла. У пацієнтів, серед яких і малолітні діти, почало пекти в очах, деякі непритомніли.

Фіксували також напади блювання та судоми. Коронавірусу у хворих не виявили. Також проаналізували зразки місцевої води та повітря і дійшли висновку, що забруднення немає. Три тижні тому загадкову хворобу виявили одразу у більше сотні рибалок у Сенегалі. У них з'явилися струпи на шкірі. Тоді припустили, що вони підчепили інфекцію у морі.