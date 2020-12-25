Вакцинувати населення від коронавірусу почали й у Сербії. Однією з перших щеплення зробила прем'єр-міністр Ана Брнабич. Слідом за нею вакцинувалася і міністр праці та соціальної політики. Перша партія препарату від компаній Pfizer та BioNTech прибула до Белграда ще у вівторок, а це майже 5 тисяч доз.

Влада Сербії розраховує, що до кінця січня мільйон громадян отримає щеплення. Спочатку - мешканці будинків для людей похилого віку.