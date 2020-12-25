У Сербії почали вакцинувати населення від COVID-19 [ Редактировать ]
Вакцинувати населення від коронавірусу почали й у Сербії. Однією з перших щеплення зробила прем'єр-міністр Ана Брнабич. Слідом за нею вакцинувалася і міністр праці та соціальної політики. Перша партія препарату від компаній Pfizer та BioNTech прибула до Белграда ще у вівторок, а це майже 5 тисяч доз.
Влада Сербії розраховує, що до кінця січня мільйон громадян отримає щеплення. Спочатку - мешканці будинків для людей похилого віку.
по теме
У Великій Британії виявили ще одну агресивну мутацію коронавірусу - Південно-Африканську. Про те, як влада і науковці планують протидіяти новим штамам COVID-19
Яку саме вакцину отримає Україна - ще достеменно невідомо. Але найімовірніше це буде Оксфордська сироватка. Цей препарат має отримати "зелене світло" у Великій Британії з дня на день
Яку саме вакцину отримає Україна ще достеменно невідомо. Але найімовірніше - це буде Оксфордська сироватка. Цей препарат має отримати "зелене світло" у Великій Британії - з дня на день
В Україні затвердили план вакцинації населення. Згідно з ним, першочергово щеплюватимуть медиків. Протягом двох наступних років планують вакцинувати щонайменше половину українців
12,5 мільйонів доз до кінця року. Європейський Союз чекає на першу партію вакцини проти COVID-19. А країни-члени готуються почати масштабну імунізацію