На кордоні у вантажівці, яка перевозила паркет з України, виявили понад дві тисячі антикварних предметів

У Сербії митники знайшли унікальні українські старожитності. На кордоні у вантажівці, яка перевозила паркет з України, виявили понад дві тисячі антикварних предметів.

Зокрема, бронзового віку, візантійського періоду, середньовіччя, а також епохи давніх слов'ян та кельтів. Це підвіски, персні, різні інструменти та зброя, а також браслети, брошки, шпильки, шпори, ґудзики і монети.

Як розповів водій-серб, він до колекції не має відношення, мовляв, погодився перевезти її з України в Сербію за невелику плату.