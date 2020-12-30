У Сербії знайшли унікальні українські старожитності [ Редактировать ]
У Сербії митники знайшли унікальні українські старожитності. На кордоні у вантажівці, яка перевозила паркет з України, виявили понад дві тисячі антикварних предметів.
Зокрема, бронзового віку, візантійського періоду, середньовіччя, а також епохи давніх слов'ян та кельтів. Це підвіски, персні, різні інструменти та зброя, а також браслети, брошки, шпильки, шпори, ґудзики і монети.
Як розповів водій-серб, він до колекції не має відношення, мовляв, погодився перевезти її з України в Сербію за невелику плату.
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