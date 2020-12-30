Антикваріат з України намагалися провезти до Сербії [ Редактировать ]
У Сербії митники знайшли унікальні українські старожитності. На кордоні у вантажівці, яка перевозила паркет з України, виявили понад дві тисячі антикварних предметів.
Зокрема, бронзового віку, візантійського періоду, середньовіччя, а також епохи давніх слов'ян та кельтів. Це підвіски, персні, різні інструменти та зброя, а також браслети, брошки, шпильки, шпори, ґудзики і монети.
Як розповів водій-серб, він до колекції не має відношення, мовляв погодився перевезти її з України в Сербію за невелику плату.
по теме
На кордоні у вантажівці, яка перевозила паркет з України, виявили понад дві тисячі антикварних предметів. Зокрема, бронзового віку, візантійського періоду, середньовіччя, а також епохи давніх слов'ян та кельтів
Стародавні Помпеї розташовані приблизно за 20 кілометрів від Неаполя. У 79 році нашої ери виверження Везувія поховало місто під шаром попелу. Нині науковці дослідили лише дві третини його території
Як Різдво західного обряду святкують на заході нашої країни? Чому саме у ці дні туристи намагаються потрапити у Львів? І чи вдається львів'янам поєднати різдвяний настрій з суворими карантинними вимогами?
Не важливо - жива, чи штучна - головне, аби вбрання ялинки відповідало символу Нового року
Останні приготування: у Львові розпочинається особлива Різдвяна програма для гостей та місцевих мешканців