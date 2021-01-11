На Херсонщині потруїли червонокнижних сірих журавлів [ Редактировать ]
Майже дві сотні червонокнижних сірих журавлів загинуло на Херсонщині, у заповіднику Асканія Нова. Причиною смерті стало отруєне зерно, яке фермери розкидували на полях, аби знищити гризунів.
Екологи стверджують, аграрії порушили технології та закон. Збитки від загибелі пернатих сягають майже три мільйони гривень. Та найгірше, що під загрозою популяція виду.
Сірі журавлі рідкісний вид, птахи залишилися зимувати на Херсонщині. Вночі ночували на водоймі, а вранці вирушали на поля в пошуках їжі.
Тетяна Пшонь, речниця ГУ НП у Херсонській області:
Призначена низка лабораторних досліджень. На місці події працюють працівники поліції, Держпродспоживслужби, а також екологічна інспекція. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 239 ККУ. А саме "забруднення або псування земель.
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