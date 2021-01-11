Майже дві сотні червонокнижних сірих журавлів загинуло на Херсонщині, у заповіднику Асканія Нова. Причиною смерті стало отруєне зерно, яке фермери розкидували на полях, аби знищити гризунів.

Екологи стверджують, аграрії порушили технології та закон. Збитки від загибелі пернатих сягають майже три мільйони гривень. Та найгірше, що під загрозою популяція виду.

Сірі журавлі рідкісний вид, птахи залишилися зимувати на Херсонщині. Вночі ночували на водоймі, а вранці вирушали на поля в пошуках їжі.

Тетяна Пшонь, речниця ГУ НП у Херсонській області: