Популярная американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен Дженнифер Лопес поразила поклонников сексуальным фото. Звезда поделилась новым снимком с отдыха на своей страничке в соцсети Instagram.

На фото 51-летняя Дженнифер Лопес позирует в темно-зеленом купальнике на сапборде, в руке она держит весло. Пляжный наряд певицы выгодно подчеркивает ее фигуру.

"Как началась прошлая неделя, так и проходит эта неделя", - подписала снимок звезда. В комментариях поклонники Дженнифер Лопес восхищаются ее красотой.

Ранее сообщалось, что 51-летняя певица Дженнифер Лопес предстала перед камерой абсолютно обнаженной. В таком образе она снялась для тизера ее новой песни "In The Morning".

Также мы писали о том, что Лопес поделилась с поклонниками личным фото, на котором звезда в домашней обстановке со своими самыми родными людьми. Звезда не постеснялась показать себя без макияжа и прически и этим только восхитила поклонников своей натуральной красотой.

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