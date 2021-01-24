На Львівщині під кригу пішли двоє рибаків [ Редактировать ]
Підступна риболовля. На Львівщині під кригу пішли двоє чоловіків. Врятувати їх не вдалося. Тіло одного водолази підняли на берег майже одразу. А іншого шукали понад шість годин.
Чоловіка знайшли без ознак життя. Рятувальники нагадують: в Україні потеплішало - крига кресне, тож закликають рибалок бути обережними.
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