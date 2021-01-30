Заплатять усі. Верховна Рада може змінити принцип оподаткування нерухомості. Зараз власники квартир і будинків платять за так звані "зайві" квадратні метри. Тепер же депутати пропонують нараховувати збори, виходячи не з площі приміщення, а з його вартості. За задумом авторів, багаті платитимуть більше, а незаможні - менше.

Але чи насправді так і буде?

Платити лише за зайві квадратні метри...

Во всем мире недвижимость облагается налогами в той или иной степени.

Або платити за всі?

После внесения данных изменений под налогообложение попадают все.

І це "після внесення змін" мало відбутися вже з першого січня. Але поки діє стара норма: платять податок лише власники великих апартаментів. А великими, на думку держави, вважаються більші за 60 квадратів (це про квартири), будинки - за 120. Якщо ж у власності і те, й інше, площі сумуються. І не повинні перевищувати 180 квадратних метрів.

Він планувався, як податок на розкіш, а отримали "податок на хібари".

У 2021 році максимальна ставка податку - 71 гривня за квадрат. Все залежить від регіону. Адже податок встановлює місцева влада. Його розмір не має перевищувати 1,5 відсотка від мінімальної зарплати. А іноді навіть може бути нульовим. Сума до сплати буде вказана вже у "листі щастя" від податкової. Він має прийти за місцем реєстрації. І сплатити податок потрібно протягом двох місяців.

Роман Марченко, заслужений юрист України:

Важный момент, что если налоговая инспекция этого не сделала, такой гражданин будет освобожден от ответственности за неуплату такого налога. Т.е. местная налоговая, местные органы власти должны озаботиться тем, чтобы гражданин узнал свою цифру, и если он с ней согласен - оплатил ее.

Все так, але не зовсім. Якщо минулого року податкове повідомлення не приходило, це ще не означає, що сплачувати його не доведеться, або ж податок взагалі не нарахували. Цілком можливо, що цього літа платіжка буде з подвійною сумою. Адже законодавство дозволяє нараховувати податок одразу за кілька років. Але - не більше трьох.

Роман Марченко, заслужений юрист України:

Вам не могут насчитать в этом году налог за 2017 год, но вам могут насчитать за 2019 за 2020 за три года в глубину.

А тепер про зміни. Наприкінці 2020 року нардепи запропонували нову модель нарахування податку на нерухомість. За основу взяли не зайві квадратні метри, а оціночну вартість житла.

Анатолій Топал, віцепрезидент Асоціації професійних управителів нерухомістю:

0,1-0,2 відсотка від вартості об'єкту нерухомості. Але хто буде його оцінювати? Ті методи оцінювання, що є зараз - електронні модулі, програми і так далі - вони не є досконалими.

Віктор Несін, президент Спілки Фахівців з нерухомого майна України:

Квартира в одном районе и квартира в центральной части города - она имеет совершенно разную стоимость. Но как это может повлиять на доход тех граждан, которые владеют этой квартирой и проживают в этой квартире?

До речі, вплине такий податок й на оренду житла, - кажуть фахівці.

Віктор Несін, президент Спілки Фахівців з нерухомого майна України:

Есть многие люди, которые приобретали недвижимость с целью сдачи в аренду. Теперь помимо того, что они там платили налоги от получения прибыли от аренды, они теперь еще начнут платить некий налог, который в принципе до этого могли и не платить.

І хоча, на думку спеціалістів, оподаткування за метражем в нині набагато кращий варіант для України, є всі шанси, що новий законопроєкт все ж таки приймуть. А далі - все залежатиме від того, хто і за яким принципом буде оцінювати нерухомість.