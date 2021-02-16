Утім така краса загрозлива для планети

"Зацвіло" в Антарктиді. Зеленим та малиновим буяє сніг у районі української станції "Академік Вернадський". Кольоровим він стає через розвиток у ньому мікроскопічних водоростей.

Утім така краса - загрозлива для планети. Через забарвлення льодові уламки менше відбивають сонячне світло та швидше тануть.