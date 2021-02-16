Антарктида "зацвіла" малиною та зеленню [ Редактировать ]
"Зацвіло" в Антарктиді. Зеленим та малиновим буяє сніг у районі української станції "Академік Вернадський". Кольоровим він стає через розвиток у ньому мікроскопічних водоростей.
Утім така краса - загрозлива для планети. Через забарвлення льодові уламки менше відбивають сонячне світло та швидше тануть.
по теме
Така інформація важлива, щоб створити сприятливіші умови для розмноження та збільшення популяції пінгвіні
Из-за изменения климата в центре и на юге Украины есть угроза нехватки питьевой воды
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский назвал причины изменения климата в стране
Рясні дощі підняли рівень води, і вона змила з берегів увесь непотріб - тепер тисячі пластикових пляшок та інший мотлох пливуть з України до сусідів
Кілька тонн шприців та голок невідомі викинули неподалік залізничного переїзду