Три підроблені банкноти на мільйон справжніх - така офіційна статистика моніторингу фальшивих грошей в Україні. У більшості випадків їх друкують на принтерах і збувають на ринках. А останнім часом шахраї створюють телеграм-канали з продажу підробки.

За 500 гривень - 1800 фальшивих. "Українська підроблена гривня преміум якості, оплата на електронний гаманець", - а далі обіцяють залишити "закладку" у будь-якому районі Києва протягом трьох-чотирьох годин.

Перевіряти цю послугу ми не стали, адже за Кримінальним кодексом - злочином є: виготовлення, збут, а також придбання підробленої національної валюти. Нещодавно кіберполіція викрила подружжя фальшивомонетників з Дніпропетровщини.

42-річний чоловік залучив до злочинної діяльності свою 33 річну дружину, фігурант купив спеціальну техніку, фарбу та папір для виготовлення банкнот. Фігурант виготовляв фальшиві гроші номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

У мережі є десятки відеоблогерів, які купують високоякісну підроблену готівку в таких групах. А шахраї потім - або блокують зв'язок, або надсилають сувенір. До Нацбанку рано чи пізно підробка потрапляє на перевірку. Її зобов'язані вилучати з обігу касири банків. Клієнтові суму фальшивих банкнот не відшкодовують.

Віталій Ковтонюк, старший фахівець відділу дослідження і захисту грошей Управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ:

Визначати справжність банкноти потрібно за декількома елементами захисту, тобто перевіривши лише один елемент захисту - це не правильно, оскільки він може бути дуже вдало імітований.

Найчастіше підробляють банкноти номіналом 200 та 500 гривень. Саме тому, коли в обігу з'явилося багато фальшивих "п'ятисоток" - випустили оновлену купюру з додатковими елементами захисту. Перевірити їх можна неозброєним оком, - пояснює експерт. На дотик гривня має товстий шар фарби та шорсткість.

Банкнота має оптично змінні елементи. Ось цифрове позначення номіналу і зображення цифрового номіналу "200" змінює колір від бузкового - на оливково-зелений. У підробці ви такого не спостерігаєте - точно.

Водяні знаки проти світла мають відображатися без зсувів і розривів. Щодо моніторингу Нацполіції спільно з Нацбанком - обіг підроблених банкнот не має загрозливого характеру. За статистикою, на один мільйон справжніх грошей в Україні припадає 3 фальшивки. Тоді як, наприклад, за даними Європейського банку - на мільйон євро трапляється 23 підробки.