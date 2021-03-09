ДТП на Харківщині: поблизу села Кам'янка перекинувся мікроавтобус [ Редактировать ]
Двоє людей загинули у ДТП на Харківщині. О пів на п'яту ранку поблизу села Кам'янка перекинувся мікроавтобус. У ньому їхала молодь із Донеччини - переважно студенти.
За даними поліції, водій пішов на обгін і не впорався з кермуванням. Один хлопець загинув на місці. Згодом у лікарні померла дівчина. Травми водія - незначні. За порушення правил йому загрожує до десяти років ув'язнення.
Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:
Поранення отримали всі, хто знаходився в автобусі, це 9 чоловік, один хлопець 19 років загинув відразу на місці події, восьмеро ми доправили до Ізюмської лікарні, де через деякий час в реанімаційному відділенні загинула ще одна дівчина 23 років. Від важких травм. Решта травми незначні, двох, наскільки мені відомо, відпустили, обслужили амбулаторно.
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