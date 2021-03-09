Двоє людей загинули у ДТП на Харківщині. О пів на п'яту ранку поблизу села Кам'янка перекинувся мікроавтобус. У ньому їхала молодь із Донеччини - переважно студенти.

За даними поліції, водій пішов на обгін і не впорався з кермуванням. Один хлопець загинув на місці. Згодом у лікарні померла дівчина. Травми водія - незначні. За порушення правил йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф: