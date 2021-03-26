Іноземні громадяни ринулись за щепленням до Сирії [ Редактировать ]
Іноземці ринули до Сербії, щоб щепитися проти коронавірусу. Напередодні країна оголосила, що безоплатно колотиме надлишкові дози сироватки від "АстраЗенеки" громадянам інших держав. Сама Сербія, з населенням 7 мільйонів людей, за темпами вакцинації на другому місці в Європі.
Першу дозу там отримали вже понад 2 мільйони людей. Другу більш ніж 900 тисяч. Попри це, щодня в країні інфікується приблизно 5 тисяч людей.
Даніель Біндернагель, терапевт із Німеччини:
Я намагався зробити щеплення у Швейцарії та Німеччині, оскільки я терапевт. Проте марно. Розумію, це урядова стратегія вакцинації. Однак лише тепер я нарешті почуваюся в безпеці.
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