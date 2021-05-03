Десятки відтінків весни. На Херсонщині розквітли поля ірисів. Сталося це набагато пізніше, ніж зазвичай через тривалі холоди. Але справжніх поціновувачів це не засмутило. А таких - тисячі.

Люди приїжджають до так званих Станіславських гір щороку, часто здалеку. Заради чого - бачила Марина Михайловська.

Різнобарвним килимом квіти вкрили скелі над лиманом. Загалом можна нарахувати до шістдесяти відтінків. Це карликові іриси.

Жовті іриси, голубенькі є, ось фіолетові.

Це заповідні території, дикі Іриси облюбували їх ще до того, як тут з'явилася людина.

Любов Сороцька, жителька Станіслава:

Я приїжджаю сюди з дитиною. Для неї це щось… це було таке захоплення: "Вау, мамо, як воно так?" Ніхто ж не доглядає, а воно саме виростає. Для мене це теж якась дивина, бо дома ти стараєшся, щоб квітка виросла. А тут саме по собі.

Зазвичай іриси з'являються ще в березні, але через примхи погоди цьогоріч із цвітінням забарилися. Та справжні шанувальники дикої краси дочекалися. Сюди приїздять здалеку. Доступ до заповідних круч - безкоштовний, але й неконтрольований.

Іван Самойленко, Станіславський сільський голова:

Якщо беремо п'ятниця, субота, неділя, вдень приїжджає більше 300 туристів. Ми після них комунальним підприємством, виходимо і на суботники, трошки залишають мусор. То ми чистимо територію.

Олег мешкає неподалік квіткових полів. Рідні краї любить та намагається якомога більше їх популяризувати, та от світлини з усіяними півниками схилами не викладає в соцмережі. Каже - туристи, побачивши такі фото, масово приїздять і винищують квіти.

Олег Марчук, активіст:

Не можна рвати їх. Нема толку, бо вони в'януть швидко. Не можна копати. Часто можна зустріти, коли люди приїжджають прям лопатами відкопують. Тут заповідна територія, тут взагалі не можна якусь діяльність вести. Не можна заїжджати автомобілями, масово не топтати.

Аби захистити рослини, активісти навіть перекопали проїзди до скель.

Олег Марчук, активіст:

Це дорога до схилів, там, де зараз квітнуть півники. Такі ями не дозволяють заїхати автомобілю туди. Ці ями заривали вже 3 рази.

Площі, де квітнуть дикі іриси, щороку зменшуються. Зокрема й через сільськогосподарську діяльність. На скелях сусіднього села вони вже зовсім зникли. Тож активісти закликають гостей бути обережними, дбайливо ставитися до унікального поля і пропонують безпечні пішохідні маршрути.