Про Гейдара Алієва - українською. У посольстві Азербайджану презентували переклад книжки про третього президента цієї країни.

Захід присвятили 98 річниці від Дня його народження. У залі - дипломати, депутати, літератори. Презентувала видання - авторка, Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджану Ельміра Ахундова. Це - перший том роману-дослідження "Гейдар Алієв. Особистість і Епоха".

Ельміра Ахундова, Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні, народна письменниця Азербайджану:

Представляете какой колоссальный объем работы. Причем там нет ни воды, ни славословия там только факты. Но самое главное основа книги составляют личные беседы меня как автора книги со всем тем кругом людей с которыми был знаком Гейдар Алиев. От первого учителя которому 103 года было в Нахичеване, которого я тоже нашла до последнего члена политбюро, какими являлись например Лигачев, Яковлев и прочие. Это наиболее полное и обстоятельная биография не только Гейдара Алиева, но и его эпохи.