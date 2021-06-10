У четвер, 10 травня, в ефірі передачі "Акцент" на телеканалі НТН спортивний журналіст Дмитро Лазуткін оцінив шанси України на перемогу на Чемпіонаті Європи в першій грі з Голландією, в Амстердамі.

Цей чемпіонат, як і Олімпійські ігри, які також пройдуть цього літа, це щось таке, що має стати символом відродження Європи. Я б налаштовуюся на це, як на виклик. Так, це виклик, який треба долати, боротись і приймати, як велику надію. Цей футбол зараз більше, чим просто футбол.

Також він розповів про те, чи існує психологічний фактор, який може заважати гри спортсменам та про енергетику нашої збірної.

Вони перемагали Португалію, Іспанію. Нинішнє покоління - це найвдаліша збірна України, найцікавіша для мене по змісту, по енергетиці за довгі-довгі роки. Може бути все. Перемогти наші хлопці можуть будь-кого, в тому числі голландців на їхній території Чого боятися? Ви вже потрапили на Євро. Це ваш час, це ідеальний час для цієї команди.

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