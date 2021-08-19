В городском совете Запорожья в четверг, 19 августа, проходят обыски. Полиция также пришли в районные администрации и на коммунальные предприятия. Об этом сообщает местный сайт 061.ua со ссылкой на спикера Запорожской полиции Елену Лебединскую.

Следователи областной полиции совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой проводят серию обысков у должностных лиц органов местного самоуправления в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Обыски проводят непосредственно в помещении Запорожского городского совета, кабинетах его главы и советников, в райгосадминистрациях, коммунальных учреждениях. В городском совете ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, что депутаты Харьковского облсовета в четверг, 19 августа, избрали нового председателя. Им стала депутат от "Слуги народа" Татьяна Егорова-Луценко.