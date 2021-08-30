Южная Корея начала строительство первого собственного космического аппарата, который отправится на исследование природного спутника Земли Луны. Об этом сообщает новостное агенство Yonhap.

Специалисты NASA разработали специальную камеру высокого разрешения, которую установят на новейший аппарат. Основной его задачей будет сбор данных для будущей программы Artemis, которая будет осуществляться под эгидой США.

Отмечается, что в октябре 2021 года Южная Корея планирует запустить первую отечественную ракету, которая имитирует полезную нагрузку.

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Кроме того, администратор Национального аэрокосмического агентства США Билл Нельсон заявил, что NASA не отказалось от своих планов по миссии "Артемида". Администратор NASA также призвал "трезво и реалистично" смотреть на ситуацию с программой "Артемида", но агентство хочет раньше конкурентов отправить на Луну.

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