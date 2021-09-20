Угорський міністр закордонних справ може не потрапити до Генасамблеї ООН через імунізацію російським препаратом. Про це пишуть місцеві ЗМІ. Петер Сіярто щепився "Спутніком V", про що сповістив у соцмережах. Російський препарат не визнає ВООЗ, так само як американські чи європейські регулятори.

А до участі в сесії Генасамблеї ООН допускають лише щеплених затвердженими вакцинами. Має проблеми й російська делегація. Її представники вимагали скасувати вибірковий допуск до сесії на підставі імунізації. В ООН їм відмовили та організували на місці пункт щеплення. Цілком імовірно, його відвідувачем стане й угорський міністр.